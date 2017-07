Ten Dam: als ploeg koers in handen genomen

Bijna alles ging zondag goed voor Team Sunweb. Michael Matthews won in de bergetappe naar Chambéry de tussensprint, Warren Barguil verzekerde zich van de bergtrui en de Fransman leek ook de rit op zijn naam te schrijven. Vlak voor de finish werd hij echter nog gepasseerd door de Colombiaan Rigoberto Urán.

,,Ik hoorde in mijn oortje dat Barguil gewonnen had. Dan hoop je maar dat het waar is”, zei Laurens Ten Dam, die later vernam dat Urán toch net iets rapper was. ,,Dit is jammer voor Warren. Tweede is tweede, dat het met klein verschil is, maakt niet uit. We zijn er als ploeg volledig voor gegaan en hebben de koers in handen genomen. Zonde dat de beloning uitblijft.”