Ten Dam: hele peloton is zenuwachtig

Het hele peloton in de Tour de France is nerveus voor de zware bergetappe van zondag, met daarin drie cols van de buitencategorie. Dat zei routinier Laurens ten Dam bij de start in Nantua. ,,Het gaat vanaf de start meteen bergop en het is smal, dus als je meewilt met een vroege ontsnapping, moet je voorin zitten en meteen hard kunnen rijden”, meldde Ten Dam, die zich op een rollerbank warmfietste.

,,Ik wil graag meezitten, maar dat wil het halve peloton. Ik moet kijken hoe de benen zijn, want ik heb in de etappe van zaterdag een jasje uitgedaan, maar iedereen heeft afgezien.”