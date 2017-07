Tennisster Rus zegeviert in Middelburg

Tennisster Arantxa Rus heeft het ITF-toernooi van Middelburg op haar naam geschreven. Op het Zeeuwse gravel maakte de nummer één van de plaatsingslijst haar status volledig waar. De 26-jarige Westlandse, nummer 157 van de wereld, was zondag in de finale te sterk voor de als tweede geplaatste Valentini Grammatikopoulou uit Griekenland: 3-6 6-2 6-3.

Rus boekte haar eerste toernooizege van dit jaar. Vorige maand bereikte ze op het WTA-evenement van Rosmalen wel de kwartfinales. Ze sneuvelde vervolgens in de kwalificaties van Wimbledon.

Rus behaalde haar laatste ITF-titel vorig jaar oktober in de Franse plaats Equeurdreville. Enkele weken daarvoor had ze ook een toernooi in Thailand gewonnen.