Tourpeloton op weg voor koninginnenrit

Het Tourpeloton heeft zich kort voor 12 uur in gang gezet voor een etappe die het stempel koninginnenrit heeft gekregen. Als de renners er vanaf de start invliegen dreigen er onder de niet-klimmers zware klappen te vallen. Het gaat meteen omhoog, naar de top van de Côte des Neyrolles, en het wordt nooit vlak.

In totaal liggen er tussen Nantua en Chambéry zeven hellingen te wachten met de afschrikwekkende Mont du Chat als laatste. Daarna volgt nog een spectaculaire afdaling naar de finish. Het geel is in handen van de Brit Chris Froome. Zondag wordt duidelijk wie zijn grote concurrenten zijn.

De finish is voorzien rond 17.00 uur.