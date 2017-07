Urán: bijzondere zege na moeilijke rit

Rigoberto Urán won al ritten in de Ronde van Italië, maar zijn zwaarbevochten zege zondag in de koninginnenrit in de Tour was een hoogtepunt voor de Colombiaan van Cannondale-Drapac. ,,Ik wist niet of ik had gewonnen. Toen ik het hoorde kon ik mijn geluk niet op”, vertelde Urán, die pas na een fotofinish tot winnaar werd uitgeroepen ten koste van de Fransman Warren Barguil.

Opmerkelijk genoeg overkwam beide renners vier jaar geleden hetzelfde in de Ronde van Spanje. Alleen was toen Barguil de gelukkige. ,,Er is zo veel gebeurd vandaag”, keek Urán terug op de vele valpartijen. ,,Neem alleen al het uitvallen van Richie Porte.” Urán zelf kreeg nog te maken met een kapotte derailleur. ,,Al met al is het heel bijzonder deze moeilijke etappe te winnen. Het is ook goed voor mijn klassement.” Urán klom naar de vierde plaats op 55 seconden van geletruidrager Froome.