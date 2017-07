Verstappen startte met kapotte koppeling

Een kapotte koppeling droeg zondag bij aan de vroege uitvalbeurt van Max Verstappen in de Grand Prix van Oostenrijk. Dat zei de Nederlander tegen Ziggo Sport. ,,Ik voelde al bij de proefstart dat er iets niet goed zat, maar het team kon niks vinden”, zei Verstappen.

Het leidde tot een bijzonder slechte start van de negentienjarige Limburger op het circuit van Spielberg. Verstappen vertrok in zijn Red Bull vanaf de vijfde plek, maar kwam totaal niet op gang. Hij werd door meerdere concurrenten ingehaald. ,,De koppeling was kapot. Ik bleef daarom met opzet aan de buitenkant rijden, maar toen werd ik op de achterband geraakt en begon te slippen.”

Daarmee was zijn race over en uit. Op de beelden kon hij later zien dat de Rus Daniil Kviat (Toro Rosso) de auto van Fernando Alonso (McLaren) van achteren ramde. De Spanjaard tikte vervolgens Verstappen van de baan. De Nederlander berustte in de situatie. ,,Wat moet je anders. Dit is uiteraard heel teleurstellend, ook voor de fans. Het zijn de beste fans ter wereld en ik heb niet eens een bocht voor ze kunnen rijden”, liet hij weten op de site van de Formule 1.

Teambaas Christian Horner leefde mee met zijn coureur. Hij sloeg een arm om zijn pupil, die dit seizoen wel heel veel tegenslag heeft. Verstappen reed twee weken geleden in Bakoe op de vierde positie toen zijn auto hem in de steek liet. In de Grote Prijs van Canada lag hij tweede toen de accu van zijn wagen het begaf. Eerder dit seizoen haakte hij in Bahrein af met remproblemen en werd hij in Spanje uit de race getikt bij een crash in de eerste bocht.