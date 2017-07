Zware val Porte in afdaling Mont du Chat

Richie Porte is zondag in de negende etappe van de Tour de France zwaar ten val gekomen. De Australiër van BMC ging onderuit in de afdaling van de Mont du Chat en bleef op het asfalt liggen. Hij nam in zijn val de Ier Daniel Martin mee. Die ging niet veel later opnieuw onderuit, meldde de Tourradio.

Porte is afgevoerd naar het ziekenhuis, meldde zijn ploeg BMC niet veel later. Hij stond vijfde in het algemeen klassement, op 39 seconden van leider Chris Froome. Eerder op de dag waren Robert Gesink, de Italiaan Manuele Mori en de Brit Geraint Thomas al na valpartijen uit de Tour verdwenen.