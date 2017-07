Bennett gaat nu vol voor goed klassement

George Bennett treurt om het wegvallen van zijn ploegmakkers Robert Gesink en Jos van Emden, maar heeft wel zijn ambities voor de Tour de France bijgesteld. ,,Ik ga nu vol voor het algemeen klassement”, laat de Nieuw-Zeelander weten op de website van zijn Nederlandse ploeg LottoNL-Jumbo.

Bennett eindigde in de zware bergrit van zondag naar Chambéry als zevende. In de stand klom de winnaar van de Ronde van Californië naar de tiende plaats. ,,Ik ben blij met hoe ik gereden heb, maar het uitvallen van Jos en Robert is een hele grote teleurstelling. Ik heb tijdens de voorbereiding op de Tour de France een maand lang een kamer met Robert gedeeld. Ik weet hoe hard hij gewerkt heeft om hier goed te zijn”, aldus Bennett.

De Nieuw-Zeelander hinkte voor de Tour op twee gedachten. ,,Ik zat er eerst eigenlijk een beetje tussenin. Ik wilde ook voor een ritzege gaan, wist niet of ik echt voor het algemeen klassement kon gaan. Maar nu weet ik dat ik het kan en ga ik er alles aan doen, ‘all the way’ naar Parijs.”