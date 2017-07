Federer zonder setverlies in kwartfinales

Roger Federer heeft dit jaar op Wimbledon nog altijd geen set verloren. De als derde geplaatste Zwitser was maandag in de vierde ronde ook met 3-0 te sterk voor Grigor Dimitrov. De als dertiende geplaatste Bulgaar ging op het centercourt in 1 uur en 37 minuten onderuit: 6-4 6-2 6-4. ,,Ik had vooraf niet gedacht dat het voor mij zó gemakkelijk zou gaan in deze partij”, bekende Federer, die het gravelseizoen oversloeg om zich optimaal voor te bereiden op zijn favoriete grandslamtoernooi in Engeland.

Voor Federer was het zijn zesde opeenvolgende zege op Dimitrov, die nog nooit van de 35-jarige Zwitser wist te winnen. De zevenvoudige kampioen speelt in de kwartfinales tegen de als zesde geplaatste Canadees Milos Raonic, die de Duitser Alexander Zverev in vijf sets opzijzette: 4-6 7-5 4-6 7-5 6-1.

Federer haalde voor de vijftiende keer de laatste acht op Wimbledon. Daarmee verbrak hij het record van de Amerikaanse oud-speler Jimmy Connors, die op veertien uitkwam.

Federer won het grasgrandslam in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 en 2012. Nu deelt hij het record van zeven titels nog met de Amerikaan Pete Sampras. Dit jaar won Federer al het Australian Open, goed voor zijn achttiende grandslamzege, waarmee hij wel alleen recordhouder is.