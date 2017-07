Froome gaat Thomas missen in Tour

Chris Froome gaat Geraint Thomas missen. De Sky-renner uit Wales hielp Froome in 2013, 2015 en 2016 aan de eindzege in de Tour de France. Thomas moest de Ronde van Frankrijk zondag echter verlaten met een gebroken sleutelbeen, terwijl hij nota bene zelf achter Froome de tweede plaats in het algemeen klassement innam.

,,Het wegvallen van Geraint is een grote klap voor ons team”, zei Froome op de eerste rustdag in de Tour. ,,Niet alleen omdat hij op de tweede plek stond, maar ook omdat voor hem een sleutelrol in het verschiet lag in de bergen die nog komen. We gaan hem enorm missen in de tweede helft van de ronde. Maar bovenal hopen we allemaal dat hij snel herstelt van zijn blessure.”

Froome verstevigde zondag in de bijzonder hectische etappe naar Chambéry wel zijn leidende positie in het klassement. De geletruidrager heeft achttien seconden voorsprong op zijn eerste belager, de Italiaan Fabio Aru.