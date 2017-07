Gevallen Majka verlaat de Tour

De Poolse wielrenner Rafal Majka heeft op de rustdag de Tour de France verlaten. De renner van Bora-hansgrohe stapt dinsdag in Périgueux niet meer op zijn fiets voor de tiende etappe. Majka kwam zondag hard ten val tijdens de negende rit en liep daarbij tal van zware kneuzingen en schaafwonden op.

De 27-jarige Pool, die in 2014 en 2016 het bergklassement in de Tour won en al drie etappezeges boekte in de Franse wielerronde, viel in de afdaling van de Col de la Binche. Majka stapte wel weer op zijn fiets, in tegenstelling tot Geraint Thomas die over hem heen was gevallen. De nummer twee van het klassement moest met een sleutelbeenbreuk opgeven. Majka, als nummer tien van de stand begonnen aan de rit, bereikte zwaargehavend de finish in Chambéry. In het ziekenhuis bleek dat hij geen botbreuken had opgelopen.

,,Ik heb overal pijn, ik kan amper ademhalen”, zei Majka maandag. ,,Het heeft geen zin om door te gaan. Voor mijn gezondheid en voor de rest van het seizoen is het beter om nu rust te nemen.” Volgens de Pool, die zich gaat richten op de Vuelta, was hij onderuitgegaan doordat er olie op het wegdek lag. Diverse renners leverden zondag kritiek op de organisatie, omdat het parcours te gevaarlijk zou zijn geweest, zeker in de afdalingen.

Bora-hansgrohe raakte eerder al kopman Peter Sagan kwijt. De Slowaakse wereldkampioen werd dinsdag gediskwalificeerd omdat hij Mark Cavendish in volle sprint met zijn elleboog in de hekken had geduwd. Zijn broer en teamgenoot Juraj Sagan kwam zondag te laat binnen en moest ook naar huis.