Goede start zeilduo Zegers/Van Veen op WK

Het zeilduo Afrodite Zegers/Anneloes van Veen is maandag in Griekeland bemoedigend begonnen aan de strijd om de wereldtitel in de olympische 470-klasse. De Europese kampioenen sloten de eerste dag in Thessaloniki af op de zesde plaats in het tussenklassement. Het Nederlandse koppel, vorig jaar vierde bij de Olympische Spelen van Rio 2016, kwam als vierde, twaalfde en derde binnen.

Het Britse tweetal Hannah Mills/Eilidh McIntyre leidt na drie races dankzij twee overwinningen en de vierde plaats.

Het WK is met name voor Zegers speciaal. Ze werd op 2 december 1991 geboren in Griekenland. In 2010 emigreerde Zegers onder haar meisjesnaam Kyranakou naar Nederland. In 2014 ontving ze het Nederlandse staatsburgerschap.