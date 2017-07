Halep heeft koppositie voor het grijpen

Simona Halep heeft maandag voor het tweede jaar op rij de laatste acht bereikt op Wimbledon. De als tweede geplaatste tennisster uit Roemenië versloeg in de vierde ronde Victoria Azarenka uit Wit-Rusland in twee sets: 7-6 (3) 6-2.

Halep, die dit jaar op Roland Garros in Parijs de finale haalde, drong in 2014 in Londen door tot de laatste vier. Om zich voor de tweede keer voor de halve finales te plaatsen, moet ze afrekenen met de Britse thuisspeelster Johanna Konta. Met een plek in de halve eindstrijd verzekert Halep zich tevens van de eerste plaats op de wereldranglijst. Mocht dat niet lukken dan gaat de koppositie in het mondiale klassement naar Karolina Pliskova uit Tsjechië, die in Londen al is uitgeschakeld.

Konta is de eerste Britse tennisster sinds Jo Durie in 1984 die op Wimbledon de laatste acht haalt. De als zesde geplaatste speelster was maandag in drie sets te sterk voor Caroline Garcia uit Frankrijk: 7-6 (3) 4-6 6-4. Konta kwam voor eigen publiek op het ‘heilige’ gras nooit verder dan de tweede ronde.