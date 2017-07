Kittel flirt met Katoesja

De Duitse wielrenner Marcel Kittel is populair. Het contract van Kittel bij de Belgische ploeg Quick-Step loopt aan het einde van dit seizoen af en hij heeft naar eigen zeggen diverse opties voor komend jaar. ,,Ik ben in onderhandeling met diverse teams, waaronder Quick-Step en Katoesja-Alpecin van mijn landgenoot Tony Martin”, zei Kittel op de eerste rustdag in de Tour de France.

De 29-jarige Duitser was de meest succesvolle renner in de eerste Tourweek. Kittel boekte al drie sprintzeges en heeft de groene trui, als leider in het puntenklassement, stevig om zijn schouders zitten. Vooral dankzij Kittel leidt Quick-Step het geldklassement in de Franse wielerronde met 51.660 euro. Team Sky van geletruidrager Chris Froome volgt met ruim 38.000 euro, de Nederlandse ploeg LottoNL-Jumbo verdiende tot nu toe bijna 13.000 euro.

Kittel is bezig aan zijn tweede jaar bij de Belgische formatie van ploegbaas Patrick Lefevere, die met de sponsoren druk onderhandelt over de toekomst van zijn ploeg.