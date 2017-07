LA en Parijs achter dubbele toewijzing Spelen

De leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) buigen zich dinsdag over het voorstel van het hoofdbestuur om de Olympische Spelen van 2024 en 2028 tegelijk toe te wijzen. Parijs en Los Angeles zijn de twee overgebleven kandidaten voor de organisatie van de Spelen van 2024 en volgens het IOC allebei goed genoeg om het mondiale sportevenement te huisvesten. Het IOC-bestuur onder leiding van Thomas Bach stelde daarom vorige maand voor om de Franse hoofdstad en de Amerikaanse metropool allebei een keer de Spelen te geven.

,,Dit zou een win-winsituatie zijn voor LA, voor Parijs en voor de hele olympische beweging”, zei Bach maandag in Lausanne. Hij ontving daar burgemeester Eric Garcetti van Los Angeles én de nieuwe Franse president Emmanuel Macron, die kwam lobbyen voor Parijs. Beide kandidaten willen het liefst de Spelen van 2024 organiseren, maar één van de twee zal waarschijnlijk vier jaar langer moeten wachten.

Zowel Garcetti als Macron zei achter het voorstel van het IOC-bestuur te staan om twee Spelen tegelijk toe te wijzen. Als de leden daar ook toestemming voor geven, wordt op 13 september tijdens een vergadering in de Peruaanse hoofdstad Lima besloten in welke volgorde de Spelen naar Parijs en Los Angeles gaan.

Parijs ontving de Spelen in 1900 en 1924. Pogingen om het sportevenement in 1992, 2008 en 2012 te organiseren, mislukten allemaal. LA was in 1932 en 1984 het middelpunt van de Zomerspelen.