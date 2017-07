‘Money’ Mayweather vraagt uitstel aan fiscus

Profbokser Floyd ‘Money’ Mayweather beschikt naar eigen zeggen momenteel over te weinig liquide middelen om zijn achterstallige heffingen over 2015 te kunnen betalen aan de fiscus. De veertigjarige Amerikaan heeft daarom onlangs bij de federale belastingdienst om uitstel van betaling gevraagd. Hij wil wachten totdat hij zijn miljoenengage binnen heeft voor het komende gevecht tegen Conor McGregor, de grote kampioen van Mixed Martial Arts.

Mayweather (40) was als ongeslagen profbokser (49-0) eigenlijk al met pensioen. Voor het titanenduel met McGregor is hij echter toch weer in training gegaan. Het zeer lucratieve gevecht vindt plaats op 26 augustus in de MGM Grand in Las Vegas.

Mayweather, ‘Money’ genoemd wegens zijn grote voorliefde voor geld, zou in zijn loopbaan circa 700 miljoen dollar hebben verdiend. Zijn verzoek aan de Amerikaanse belastingdienst is daardoor des te opmerkelijker. Volgens Mayweather kan hij momenteel moeilijk aan ‘cash’ komen, omdat hij heel veel geld heeft geïnvesteerd in roerende en onroerende goederen.