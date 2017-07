Muguruza schakelt Kerber uit op Wimbledon

Tennisster Angelique Kerber is in de vierde ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De 29-jarige nummer één van de wereld en finaliste van vorig jaar ging maandag in drie sets onderuit tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza: 4-6 6-4 6-4. Kerber raakt daardoor haar eerste plaats op de wereldranglijst kwijt.

Beide speelsters stonden in respectievelijk 2015 en 2016 in de finale van Wimbledon, maar moesten toen buigen voor Serena Williams. Kerber won vorig jaar wel de Australian Open en de US Open. Muguruza was in 2016 de beste op Roland Garros.

De 29-jarige Duitse begon goed aan haar partij en had aan één break genoeg in de eerste set. De tweede set ging gelijk op, maar op 5-4 wist Muguruza met een break de stand gelijk te trekken. In de derde set wonnen de speelsters over en weer elkaars servicebeurten. Na een lange zevende game wist de 23-jarige Spaanse voor het eerst op voorsprong te komen. Ze hield het initiatief en pakte de set met 6-4.

Kerber, die dit jaar nog geen toernooi wist te winnen, raakt door haar uitschakeling de koppositie van de mondiale ranglijst kwijt. Die gaat naar de Roemeense Simona Halep of Karolina Pliskova uit Tsjechië. Als Halep de halve finales bereikt, pakt zij de toppositie; anders gaat die naar de op Wimbledon al uitgeschakelde Pliskova.

Muguruza neemt het in de kwartfinale op tegen de als zevende geplaatste Svetlana Koeznetsova. De Russin versloeg de twee plaatsen lager ingeschaalde Poolse Agnieszka Radwanska met 6-2 6-4.