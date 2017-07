Müller stunt tegen Nadal op Wimbledon

Gilles Müller heeft op ‘Manic Monday’ in Londen voor een mooie tennisstunt gezorgd. Op de dag dat alle toppers bij de mannen en vrouwen op Wimbledon stonden geprogrammeerd, schakelde de 34-jarige Luxemburger de als vierde geplaatste Rafael Nadal op heroïsche wijze uit. De drie jaar jongere Spanjaard, die vorige maand voor de tiende keer Roland Garros op zijn naam schreef, moest er in vijf sets aan geloven: 6-3 6-4 3-6 4-6 15-13. De enerverende partij, met een zenuwslopende vijfde set, duurde 4 uur en 47 minuten.

Müller speelt in de kwartfinale tegen de als zevende geplaatste Kroaat Marin Cilic. De als zestiende geplaatste Luxemburger won in de voorgaande vijf duels één keer van Nadal. Dat was uitgerekend ook op Wimbledon, in 2005, in de tweede ronde. De Luxemburgse laatbloeier is aan het beste seizoen bezig in zijn lange loopbaan. Hij won begin dit jaar in Sydney zijn eerste titel op de ATP Tour. Vorige maand was hij op het grastoernooi van Rosmalen ook de beste.

,,Ik besef het nog niet helemaal”, liet Müller in een eerste reactie op zijn heldendaad ingetogen weten. ,,Het is moeilijk te zeggen wat precies het verschil heeft gemaakt in deze partij. Ik bleef in mezelf geloven, ook nadat Nadal van 0-2 naar 2-2 was teruggekomen. Ik speelde namelijk ook goed in die twee verloren sets. In die slopende vijfde set was ik bang dat het duel afgebroken zou moeten worden wegens de duisternis. Dinsdag terugkomen voor de beslissende punten zag ik echter niet zitten. Gelukkig heb ik het net op tijd gered. Dat geeft een geweldig gevoel.”

Nadal leverde in de eerste set in de zesde game zijn service in en die voorsprong hield Müller goed vast. Voor de tweevoudige kampioen was het zijn eerste verloren set in een grandslamtoernooi sinds zijn verloren finale begin dit jaar op het Australian Open. Daarna bleef hij in 28 sets op rij ongeslagen.

Ook daarna had Nadal moeite om in zijn ritme te komen. Zijn spel werd na 0-2 in sets nog wel wat scherper, maar Müller weigerde te capituleren. In de vijfde set, die uitliep op een slijtageslag, kon hij zijn vijfde matchpoint verzilveren.