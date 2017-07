Oranje gokt op Hofland en Wippert bij EK

De Nederlandse wielerploeg staat volgende maand met twee rappe mannen aan de start van de wegwedstrijd bij de Europese kampioenschappen in Herning. Het parcours is zo goed als vlak en lijkt dus op maat gemaakt voor de sprinters. Met Moreno Hofland (Lotto Soudal) en Wouter Wippert (Cannondale-Drapac) heeft bondscoach Thorwald Veneberg twee afmakers geselecteerd voor de race op zondag 6 augustus.

,,Met deze groep aanvallers en een aantal zeer rappe renners kunnen we zeker meedoen voor de prijzen”, zei Veneberg maandag. ,,Deze selectie is tot stand gekomen in goed overleg met de renners en de verschillende commerciĆ«le teams. Het EK valt op een moeilijk moment in het seizoen, zo tussen twee grote ronden en een dag voor de BinckBank Tour. Ik ben blij dat we toch met zo’n sterke selectie af kunnen reizen.”

De ploeg bestaat verder uit Wim Stroetinga, Lars van der Haar, Maurits Lammertink, Koen de Kort, AndrƩ Looij, Nick van der Lijke en Steven Lammertink, die net als Jos van Emden ook in actie komt op de individuele tijdrit (3 augustus).