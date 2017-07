Paire kan Murray niet verrassen

Titelverdediger Andy Murray heeft zich maandag op Wimbledon in de vierde ronde niet laten verrassen. De ongeplaatste Fransman Benoît Paire wist de nummer één van de wereld aardig partij te bieden, maar had geen moment uitzicht op een stunt. Na 2 uur en 21 minuten sloot de Britse tennisser het duel winnend af: 7-6 (1) 6-4 6-4.

De tweevoudige kampioen in Londen speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Sam Querrey. De nummer 24 van de plaatsingslijst versloeg de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson in vijf sets: 5-7 7-6 (5) 6-3 6-7 (11) 6-3. Murray haalde voor de tiende keer op rij de laatste acht in Londen. Querrey bereikte vorig jaar voor de eerste keer op Wimbledon de laatste acht.

Murray werd afgelopen vrijdag in de derde ronde nog flink op de proef gesteld door de Italiaan Fabio Fognini (3-1 in sets). Bij een achterstand van 2-5 in de vierde set vocht de dertigjarige Schot op karakter en kwaliteit knap terug.

De wisselvalligheid in zijn spel tegen Fognini was drie dagen later tegen Paire zeker nog niet verdwenen. Murray leverde in de eerste set zijn tweede en derde servicegame in, maar de 28-jarige Fransman miste eveneens de nodige zuiverheid en vastheid in zijn slagen. Bij 5-5 was de strijd in de eerste set nog helemaal open. In de tiebreak sloeg Murray echter genadeloos toe (7-1).

Met een snelle break in de eerste game van de tweede set leek Murray zijn offensief door te zetten, maar in de zesde game gaf hij zijn voordeel weer weg (3-3). In de negende game had de Brit opnieuw een break te pakken, waarna hij de set uitserveerde, maar hij moest daarvoor eerst nog wel vier breakpoints van Paire wegwerken: 6-4. Ook in de derde set was Paire op alle fronten de iets mindere speler. Murray had aan een break in de negende game genoeg om het duel in drie sets af te maken.