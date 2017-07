Partij Djokovic naar dinsdag op Wimbledon

Van alle titelkandidaten kwam alleen Novak Djokovic maandag op Wimbledon niet in actie. De als tweede geplaatste Serviër stond op court 1 voor de derde en laatste partij tegen de Fransman Adrian Mannarino geprogrammeerd. De voorgaande twee partijen op deze baan namen echter veel tijd in beslag. Daardoor zijn Djokovic en Mannarino pas dinsdag aan de beurt.

De eerste partij op ‘Manic Monday’ op court 1 tussen de Britse Johanna Konta en Caroline Garcia uit Frankrijk (7-6 4-6 6-4) duurde 2 uur en 12 minuten. Daarna namen de Luxemburger Gilles Müller en de Spanjaard Rafael Nadal de baan circa 5 uur in bezit. Müller stuntte met 3-2 in sets, met een score in de beslissende set (zonder tiebreak) van 15-13.