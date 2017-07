Rentree wielrenster Vos in Ladies Tour

Wielrenster Marianne Vos maakt deze week haar rentree in de BeNe Ladies Tour. De dertigjarige Brabantse brak ruim een maand geleden haar rechtersleutelbeen bij een valpartij in de Ronde van Groot-Brittannië. Vos miste daardoor het NK en de Giro Rosa, waarin Anna van der Breggen de sterkste was.

De veelvoudig olympisch en wereldkampioene herstelde voorspoedig en keert deze week al terug in het peloton. In de BeNe Ladies Tour, een vierdaagse wielerkoers door België en Nederland, vormt Vos met Jeanne Korevaar, Moniek Tenniglo en de Israëlische Rotem Gafinovitz de afvaardiging van de ploeg WM3 Pro Cycling. Donderdag staat een proloog in Vlissingen op het programma, gevolgd door drie etappes én een korte avondtijdrit.

Vos wil in september pieken bij de WK in Noorwegen.