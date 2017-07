Voor Demi Schuurs en haar Belgische tennispartner Elise Mertens is de derde ronde in het vrouwendubbelspel het eindstation gebleken. Het koppel was maandag op Wimbledon niet opgewassen tegen het Australische duo Barty Ashleigh/Casey Dellacqua. Het als achtste geplaatste tweetal zegevierde in twee sets: 6-1 7-6 (6). Het duel duurde zeventig minuten.

Schuurs werd vrijdag in het gemengd dubbelspel met Wesley Koolhof al in de eerste ronde uitgeschakeld.