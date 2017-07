Vettel kan zo bijtekenen bij Ferrari

Ferrari heeft een nieuw contract al klaarliggen voor Sebastian Vettel. De Italiaanse Formule 1-renstal is zeer tevreden over de Duitser, die zondag als tweede finishte in de Grote Prijs van Oostenrijk en zijn leidende positie in het wereldkampioenschap verstevigde.

,,Het is aan hem, maar ik heb hem duidelijk gemaakt dat als hij wil blijven, we zijn contract meteen vernieuwen”, aldus Sergio Marchionne, de grote baas van Ferrari.

Het huidige contract van Vettel loopt na dit jaar af. Hij is bezig aan zijn derde jaar bij het beroemde Italiaanse team. Tussen 2010 en 2013 veroverde hij bij zijn vorige team Red Bull vier keer de wereldtitel.

De Duitser wil zelf nog niet onderhandelen over een nieuw contract en zich volledig concentreren op de races. Hij vindt dat er later deze zomer nog genoeg tijd is om over zaken als geld en contractduur te praten.