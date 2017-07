Wielrenner Malori (29) stopt als gevolg val

De Italiaanse wielrenner Adriano Malori zet al op 29-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière. De renner van Movistar kwam anderhalf jaar geleden in de Ronde van San Luis zwaar ten val en werd dagenlang vanwege ernstig hoofdletsel in kunstmatige coma gehouden. Malori maakte zeven maanden later zijn rentree, maar reed sindsdien amper meer een koers uit.

De Italiaan heeft nu besloten te stoppen met wielrennen. Naar eigen zeggen is Malori nog altijd niet helemaal hersteld van zijn valpartij in Argentinië, veroorzaakt door een gat in de weg. Hij smakte daar bij een snelheid van 65 kilometer per uur samen met een groot aantal andere renners tegen het asfalt. Malori, een erkend tijdrijder, was er het ergste aan toe. Hij liep naast een sleutelbeenbreuk ook hoofdletsel op.

De Italiaan won drie jaar geleden een tijdrit in de Vuelta en boekte twee etappezeges in de Tirreno-Adriatico.