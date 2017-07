Williams eenvoudig naar kwartfinales

Venus Williams heeft maandag eenvoudig de kwartfinales van Wimbledon bereikt. De 37-jarige Amerikaanse, die het grastoernooi vijf keer op haar naam schreef, rekende in twee sets af met de als 27e geplaatste Kroatische Ana Konjuh: 6-3 6-2. Het is de dertiende keer dat de oudste van de zusjes Williams in de kwartfinales in Londen staat.

Williams is zelf als tiende geplaatst en begint steeds beter te spelen. Ze begon in Londen met de zware last van een dodelijk ongeluk op haar schouders. Afgelopen zaterdag verklaarde de politie in Florida dat Williams niet fout zat bij de botsing waarbij een 78-jarige man om het leven kwam.

De Amerikaanse treft in de kwartfinale de twintigjarige Jelena Ostapenko. De Letse winnares van Roland Garros schakelde eerder op de dag de als vierde geplaatste Elina Svitolina uit Oekraïne uit.