Wozniacki weer in vierde ronde onderuit

De Deense tennisster Caroline Wozniacki is er opnieuw niet in geslaagd de laatste acht op Wimbledon te bereiken. De als vijfde geplaatste speelster ging maandag in de vierde ronde in twee sets onderuit tegen de Amerikaanse CoCo Vandeweghe, de nummer 24 van de plaatsingslijst. Na ruim anderhalf uur was de partij in Londen beslist: 7-6 (4) 6-4.

Het is alweer de zesde keer dat Wozniacki in de vierde ronde van het Britse grandslamtoernooi wordt uitgeschakeld. Vorig jaar sneuvelde ze al in de eerste ronde. Wozniacki deed dit jaar voor de elfde keer mee aan Wimbledon.

Vandeweghe haalde tijdens haar zevende deelname in Londen voor de tweede keer de kwartfinales. Daarin speelt de 25-jarige Amerikaanse tegen Magdalena Rybarikova uit Slowakije.