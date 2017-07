Zakarin langer bij Katoesja

De Russische wielrenner Ilnoer Zakarin heeft voor twee jaar bijgetekend bij Katoesja. De kopman voor de grote wielerronden blijft tot 2019 fietsen voor de WorldTourploeg.

De 27-jarige Zakarin won vorig jaar nog een etappe in de Ronde van Frankrijk, maar ontbreekt dit jaar in de Tour. Hij reed de Ronde van Italië, waarin hij als vijfde eindigde. Zakarin won in 2015 de Ronde van Romandië en in dat jaar ook een etappe in de Giro.

Zakarin richt zich op de Ronde van Spanje, waar een podiumplek zijn doel is. ,,We zijn blij dat hij langer bij ons blijft”, zegt directeur José Azevedo van de ploeg die Russisch van origine is, maar inmiddels op een Zwitserse licentie rijdt. ,,Ilnoer heeft zich bewezen als een van de beste klimmers ter wereld. De ploeg zal hem steunen in het verwezenlijken van zijn doelen in de grote ronden.”