Baas Red Bull oppert straatrace door Londen

Een straatrace door Londen is een mooi alternatief als Silverstone uit de Formule 1 verdwijnt. Dat zei teambaas Christian Horner van Red Bull dinsdag in een reactie op het mogelijke vertrek van Silverstone als decor van de Grote Prijs van Groot-Brittannië.

,,Silverstone is een fantastisch circuit, de teams en coureurs houden ervan”, zei de baas van de renstal van Max Verstappen. ,,Maar ik kan me voorstellen dat een Grote Prijs dóór Londen helemaal aantrekkelijk is voor de nieuwe eigenaren van de Formule 1.” Horner wijst op de promotieshow die de koningsklasse van de autosport woensdag geeft in het centrum van Londen.

Voorzitter John Grant van de British Racing Drivers’ Club, eigenaar van Silverstone, zei dat ‘zijn’ circuit overweegt na 2019 te stoppen met de organisatie van de Grote Prijs. De race in het wereldkampioenschap op het vermaarde circuit, die komende zondag weer plaatsvindt, leidt jaarlijks tot een miljoenverlies. Alleen tegen verbeterde voorwaarden is Silverstone bereid het aflopende contract met de Formule 1 te verlengen.