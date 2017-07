Djokovic klaagt over gat op centercourt

Novak Djokovic had dinsdag tijdens zijn gewonnen partij in de vierde ronde van Wimbledon tegen Adrian Mannarino last van een gat in het ‘heilige’ gras van het centercourt. De Servische nummer twee van de plaatsingslijst liet dat aan de scheidsrechter weten. ,,Er zat een gat in het midden van de baan, midden op de servicelijn”, zei de dertigjarige tennisser. ,,De scheidsrechter vroeg me de plek aan het wijzen en dat deed ik. Hij was er niet erg blij mee.”

De drievoudig winnaar van Wimbledon is niet de eerste die dit jaar moppert over de kwaliteit van het gras, maar hij begrijpt de complexiteit van het onderhoud. ,,Veel spelers ervaren het, maar het is nu eenmaal zo. Het weer heeft ook invloed op het gras. De terreinknechten verstaan hun werk ongetwijfeld zelf het beste.”