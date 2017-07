Djokovic zonder setverlies naar kwartfinale

Tennisser Novak Djokovic heeft de kwartfinale op Wimbledon bereikt. De Servische nummer twee van de plaatsingslijst versloeg dinsdag in drie sets Adrian Mannarino: 6-2 7-6 (5) 6-4.

In de kwartfinale staat Djokovic tegenover de als elfde geplaatste Tsjech Tomas Berdych, die maandag in vijf sets afrekende met Oostenrijker Dominic Thiem, nummer acht op de plaatsingslijst.

De Fransman Mannarino, in de derde ronde bedwinger van zijn landgenoot Gaël Monfils, bood Djokovic vooral in de tweede set goed tegenstand. Toen Djokovic deze via een tiebreak toch naar zich toetrok, leidde dat tot een flinke ontlading bij de Serviër, die in november na enkele vroege uitschakelingen de koppositie op de wereldranglijst verloor aan Andy Murray.

De derde set was uiteindelijk een eenvoudige prooi voor Djokovic op het centre court, waar voor het eerst dit toernooi het dak gesloten was. De ontmoeting tussen Djokovic en Mannarino stond eigenlijk voor maandag gepland, maar omdat de andere partijen op court 1 veel tijd in beslag namen, schoof dit duel een dag op.

Djokovic, vorige week nog winnaar van het grastoernooi van Eastbourne, verloor dit jaar nog geen set op Wimbledon. In de eerste ronde gaf zijn Slowaakse opponent Martin Klizan in de tweede set geblesseerd op, nadat de drievoudig winnaar van Wimbledon de eerste al had gewonnen. In de tweede en derde ronde won de Serviër in drie sets van respectievelijk de Tsjech Adam Pavlasek en de Let Ernests Gulbis.

De als eerste geplaatste Murray ontmoet in de kwartfinale Sam Querrey, terwijl Gilles Muller na zijn verrassende zege op Rafael Nadal tegenover Marin Cilic staat. Milos Raonic speelt tegen de als derde geplaatste Roger Federer.