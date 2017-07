Froome komt naast Anquetil

Chris Froome rijdt woensdag in de elfde etappe van de Tour de France voor de vijftigste dag in zijn loopbaan in de gele trui. Daarmee evenaart de Brit van Team Sky de score van de Franse wielerlegende Jacques Anquetil. Froome weet dan nog drie renners voor zich. De Belg Eddy Merckx is recordhouder met 96 dagen in het geel. Gevolgd door de Fransman Bernard Hinault (75) en de Spanjaard Miguel Indurain, die zestig dagen in het geel rondreed.

Het genoemde viertal won allen vijf keer de Tour de France, Froome staat voorlopig op drie Touroverwinningen. Zevenvoudig Tourwinnaar Lance Armstrong is in de statistieken niet meer terug te vinden, zijn overwinningen zijn wegens doping geschrapt.