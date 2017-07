Geblesseerde Rutherford in Britse WK-selectie

De Britse atletiekbond heeft verspringer Greg Rutherford opgenomen in de selectie voor de WK, hoewel de wereldkampioen momenteel met een enkelblessure kampt. De dertigjarige Rutherford hoopt op tijd fit te raken voor het mondiale evenement van komende maand in Londen, waar hij in 2012 de olympische titel veroverde. Bij Rio 2016 moest de verspringer genoegen nemen met brons.

Rutherford sloeg afgelopen zondag de Anniversary Games over. Hij heeft nog zo’n drie weken om te herstellen voor de WK. ,,Het is niet ideaal, maar ik doe er alles aan om succesvol te zijn in Londen”, zei de verspringer.

Mo Farah geldt als het boegbeeld van de Britse selectie, die 78 atleten telt. De olympisch kampioen van 2012 en 2016 op de 5000 en 10.000 meter wil in het Olympisch Stadion van Londen nog één keer vlammen. De 34-jarige Farah jaagt op zijn vierde opeenvolgende wereldtitel op de 5000 meter en zijn derde op de dubbele afstand.