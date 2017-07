Gesink zes weken in korset

Wielrenner Robert Gesink heeft dinsdag in het ziekenhuis van Oyonnax het korset aangemeten waarmee hij woensdag kan worden vervoerd naar Nederland. Dat meldde de renner van LottoNL-Jumbo op Twitter. Gesink was zondag in de negende etappe van de Tour de France ten val gekomen en had daarbij een breuk in één van de onderste ruggenwervels opgelopen.

Gesink komt naar Nederland voor nader onderzoek, maar moest eerst wachten tot er een passend korset gemaakt was. Dat zal hij zes weken moeten dragen, meldde de pechvolle Achterhoeker, die er nog wel mee kon lachen. ,,In combinatie met mijn gele shirt en een bril lijk ik wel een minion”, verwees hij met een bijpassend icoontje naar het populaire tekenfilmfiguurtje.