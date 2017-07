IOC akkoord met dubbele toewijzing Spelen

De leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zijn dinsdag akkoord gegaan met het voorstel om de Olympische Spelen van 2024 en 2028 tegelijk toe te wijzen. Eigenlijk zou het IOC in september alleen de Spelen van 2024 toewijzen. De twee overgebleven kandidaten Parijs en Los Angeles zijn volgens het bestuur echter zo goed, dat ze allebei een keer de Zomerspelen mogen organiseren.

Tijdens het 131e IOC-congres in september in de Peruaanse hoofdstad Lima wordt besloten welke stad in 2024 aan de beurt is en welke nog vier jaar langer moet wachten. Zowel Parijs als Los Angeles mocht de Olympische Spelen al twee keer organiseren.