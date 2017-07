Kittel: meer verdiend dan acht ploegen samen

De Duitser Marcel Kittel heeft dit jaar in de Tour de France al meer prijzengeld binnengehaald dan acht ploegen samen. De sprinter van Quick-Step won drie etappes en komt op een totaal uit van 36.090 euro. De teams AG2R, UAE Emirates, Orica, Fortuneo, Cofidis, Movistar, Trek en Bahrain verdienden samen minder dan Kittel, die met zijn ploeg ook het geldklassement leidt: Quick-Step haalde tot nu toe 51.660 euro op.

Tweede in het geldklassement voor ploegen is Team Sky. De ploeg van geletruidrager Chris Froome verdiende tot aan de rustdag van maandag 38.430 euro. Bij het Franse Cofidis is er pas één renner die voor inkomsten heeft gezorgd: sprinter Nacer Bouhanni haalde tot nu toe 3.670 euro op.