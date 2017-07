Kittel opnieuw de snelste in Tour

Marcel Kittel heeft dinsdag de tiende etappe van de Tour de France gewonnen. De rit, van Périgueux naar Bergerac, eindigde zoals verwacht in een massasprint. De Duitse sprinter van Quick-Step was oppermachtig en boekte zijn vierde ritzege in deze Tour. Zijn landgenoot John Degenkolb werd tweede, Dylan Groenewegen boekte zijn beste resultaat tot dusverre met de derde plaats. Chris Froome blijft de leider in het klassement.

Voor Kittel was het al zijn dertiende zege in een Touretappe, waarmee hij Erik Zabel (12) nu voorbij is als Duits recordhouder. Voor het puntenklassement deed hij ook goede zaken, de groene trui zit stevig om zijn schouders. Michael Matthews, de Australiër van Sunweb, kwam er niet aan te pas (13e) en heeft al meer dan honderd punten minder dan de Duitser, die eigenlijk alleen nog Parijs moet zien te halen.

Er was weinig spektakel verwacht onderweg in de Dordogne, waar veel Nederlandse toeristen langs het parcours stonden. De vroege vlucht bestond slechts uit twee renners, het leek bij voorbaat een kansloze missie voor de Fransen Yoann Offredo en Élie Gesbert, die na 50 kilometer iets meer dan 5 minuten voorsprong hadden. Hun vlucht duurde tot iets minder dan 10 kilometer voor de streep, met name Quick-Step had zich daarvoor ingespannen.

Eenmaal weer compleet namen de mannen van Lotto-Soudal (Greipel) de kop. Maar in de laatste kilometer bleef er ook van hun ‘treintje’ weinig over. Met groot machtsvertoon hield Kittel al zijn concurrenten achter zich.

Woensdag liggen er nog kansen voor de sprinters, als er gekoerst wordt van Eymet naar Pau. Een dag later gaat de Tourkaravaan de Pyreneeën in.