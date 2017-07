Muguruza naar halve finales Wimbledon

Tennisster Garbiñe Muguruza heeft dinsdag in de kwartfinale op Wimbledon gewonnen van Svetlana Koeznetsova. De Spaanse, die een ronde eerder de nummer één van de wereld Angelique Kerber had uitgeschakeld, was met 6-3 6-4 te sterk voor de als zevende geplaatste Russin.

Het is voor Muguruza, nummer veertien op de plaatsingslijst, de tweede keer in drie jaar dat ze de halve finales op Wimbledon bereikt. Ze neemt het daarin op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Coco Vandeweghe en Magdalena Rybarikova uit Slowakije.