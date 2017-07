Nieuwe recordhouder Kittel is sprakeloos

Marcel Kittel mag zich sinds dinsdag de Duitser met de meeste overwinningen in de Tour de France noemen. De 29-jarige sprinter van Quick-Step vierde in Bergerac zijn dertiende overwinning in de Franse wielerronde, zijn vierde van dit jaar. ,,Ik kan het niet geloven. Wat een ongelooflijk aantal”, stamelde Kittel, die Erik Zabel (twaalf zeges) afloste als recordhouder.

Kittel boekte in 2013 en 2014 ook steeds vier etappezeges in de Tour, vorig jaar won hij één rit. Halverwege deze editie van de etappekoers staat de teller al op vier. ,,Het lijkt wel alsof ik in een andere wereld leef, alsof dit allemaal niet echt is. Toen ik ooit begon met wielrennen, had ik nooit verwacht de Tour te halen, laat staan daarin zoveel te winnen. Ik ben sprakeloos en heel, heel blij.”

De Duitser trok in de massasprint zijn eigen plan, zonder ‘treintje’ voor zich. ,,Ik zag dat vooraan Daniel McLay al heel vroeg aan ging. Dat was mijn ‘lead-out’. Op zo’n 220 meter van de streep zette ik aan en toen was nummer vier daar”, aldus Kittel, die de groene trui stevig om zijn schouders heeft.