Ook Van der Breggen in het roze naar Boxmeer

Het wielercriterium in Boxmeer kan op maandag 24 juli pronken met twee roze truien. Naast Tom Dumoulin staat ook Anna van der Breggen aan de start van Daags na de Tour, het Brabantse wielerevenement dat traditioneel een dag na afloop van de Tour de France wordt gehouden. De organisatie maakte dinsdag bekend dat Van der Breggen haar vakantie onderbreekt om naar Boxmeer te komen.

De olympisch kampioene op de weg schreef afgelopen week de Giro Rosa op haar naam, de vrouwelijke versie van de Ronde van Italiƫ. Dumoulin had de Giro in mei al bij de mannen gewonnen. De organisatie van Daags na de Tour slaagde er eerder onlangs in om de Limburger te contracteren, dinsdag volgde Van der Breggen. De organisatie beloofde dat Boxmeer op 24 juli roze zal kleuren.