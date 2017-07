Sprinters ruiken hun kans na rustdag in Tour

Na een dagje rust stappen de deelnemers aan de Tour de France dinsdag weer op de fiets voor de tiende etappe, een grotendeels vlakke rit over 178 kilometer van Périgueux naar Bergerac. Met onderweg alleen twee klimmetjes van de vierde categorie lijken de sprinters weer een kans te krijgen op dagsucces. Mocht het op een massasprint uitdraaien, dan is Marcel Kittel de topfavoriet. De Duitser van Quick-Step won in de eerste Tourweek al drie ritten en heeft de groene trui stevig om zijn schouders zitten.

Chris Froome draagt het geel. De Britse titelverdediger pakte zondag in de bijzonder hectische bergetappe naar Chambéry tijd op een aantal concurrenten. De Italiaan Fabio Aru is zijn eerste belager, met achttien seconden achterstand. De Fransman Romain Bardet (op 51 seconden) en Rigoberto Urán uit Colombia (55 tellen) staan ook binnen een minuut van Froome.

De bolletjestrui zit om de schouders van de Franse klimmer Warren Barguil, de Brit Simon Yates draagt het wit als beste jongere. De tiende etappe begint dinsdag iets voor half 2, de finish wordt rond half 6 verwacht.