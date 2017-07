Tourpeloton vertrokken in Périgueux

De Tourkaravaan heeft zich dinsdag iets voor half 2 in gang gezet voor de tiende etappe, een grotendeels vlakke rit waarin wellicht kansen liggen voor de sprinters. Volledig vlak is het nooit in de Dordogne, maar tussen Périgueux en finishplaats Bergerac liggen op papier slechts twee hellingen van de vierde categorie. De rit gaat over een afstand van 178 kilometer.

Er stonden in Perigueux nog 180 renners aan het vertrek. Zoals verwacht meldde de Pool Rafal Majka zich niet meer bij de start na zijn val zondag. Chris Froome start uiteraard in de gele trui als leider van het klassement. De finish is voorzien rond half 6.