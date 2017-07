Wisselvallige dag Zegers en Van Veen op WK

De zeilsters Afrodite Zegers en Anneloes van Veen hebben op de tweede dag van het WK in de olympische 470-klasse wisselvallig gepresteerd. Met steeds veranderende omstandigheden voor de kust van Thessaloniki eindigde het Nederlandse duo dinsdag in de vierde race slechts als veertiende. In de tweede race van de dag, de vijfde in totaal, kwamen Zegers en Van Veen echter als eerste over de finish.

,,De eerste race voeren we gewoon niet sterk”, erkende Van Veen. ,,De tweede race besloten we meer risico te nemen en dat betaalde zich goed uit.” Het zeilduo was maandag als vierde, elfde en derde binnen gekomen. Ondanks hun overwinning op dag twee, moesten Zegers en Van Veen in het klassement een plekje inleveren. Ze zakten van de zesde naar de zevende plaats.

Het Britse koppel Hannah Mills/Eilidh McIntyre, dat al drie races won, staat fier bovenaan.