Cataldo verlaat Tour na val

De Italiaanse wielrenner Dario Cataldo heeft woensdag in de elfde etappe van de Tour de France moeten opgeven. De renner van Astana was betrokken bij een valpartij in de bevoorradingszone. Ook zijn Deense ploeggenoot Jakob Fuglsang en de Duitser John Degenkolb behoorden tot de slachtoffers maar zij konden hun weg vervolgen.

Fuglsang klaagde wel over een pijnlijke pols. ,,Dezelfde pols die hij eerder al een keer heeft gebroken”, vertelde zijn ploegleider Dimitri Fofonov aan FranceTelevisions. ,,Het doet zeer, zei Jakob. Hij heeft pijnstillers gekregen, na de finish moeten we de schade opnemen.”

Met de opgave van Cataldo verliest de Italiaan Fabio Aru, de nummer twee in het algemeen klassement, een van zijn helpers. Fofonov: ,,Het is een groot verlies. Hij zou een belangrijke rol spelen in de bergen.”

Er zijn nu nog 179 renners in de koers, van de 198 die eraan begonnen .