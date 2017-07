Cilic naar laatste vier op Wimbledon

Tennisser Marin Cilic heeft voor het eerst in zijn carrière de halve finale van Wimbledon bereikt. De 28-jarige Kroaat versloeg in de kwartfinale de Luxemburger Gilles Müller in vijf sets: 3-6 7-6 (6) 7-5 5-7 6-1.

Cilic is als zevende geplaatst in Londen en strandde de afgelopen drie jaar in de kwartfinales op Wimbledon. De winnaar van de US Open in 2014 verloor tot de kwartfinale dit jaar nog geen set en trof in de Luxemburger Müller een speler die net een marathonpartij achter de rug had. Müller schakelde maandagavond na bijna vijf uur spelen tweevoudig Wimbledon-kampioen Rafael Nadal uit met 15-13 in de vijfde set.

De Kroaat had het overwicht in de partij in de tweede en derde set, maar zag de Luxemburger na een sterke vierde set toch weer langszij komen. In de vijfde set bleek Cilic toch fitter, brak de Luxemburger twee keer en greep met 6-1 de winst.