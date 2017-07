Novak Djokovic heeft woensdag met een blessure opgegeven in zijn kwartfinale tegen Tomas Berdych op Wimbledon. De Servische tennisser had de eerste set met 7-6 verloren van de Tsjech en stond in de tweede set met 2-0 in games achter.

Djokovic liet zich na de eerste set door de dokter behandelen aan zijn rechter bovenarm. De dertigjarige nummer twee van de plaatsingslijst begon nog wel aan de tweede set, maar gaf al na twee games op.