Federer zonder setverlies naar laatste vier

Roger Federer ligt op koers om na de Australian Open zijn tweede grandslamtoernooi van het jaar te winnen. De 35-jarige Zwitser rekende woensdag in de kwartfinales in Londen in drie sets af met de als zesde geplaatste Canadees Milos Raonic: 6-4 6-2 7-6 (4).

Federer is zelf als derde geplaatst en duldt tot dusver weinig tegenstand op het Engelse gras. De zevenvoudig Wimbledon-kampioen heeft nog geen enkele set verloren op het toernooi. Hij pakte tegen Raonic in de eerste twee sets al snel een break voorsprong en gaf dat niet meer uit handen.

In de derde set bleef Raonic goed bij de Zwitser en dwong hij zelfs enkele breakkansen af. Maar Federer gaf geen krimp en pakte de derde set in een tiebreak. Raonic nam nog een 3-1 voorsprong in de tiebreak, maar zag de Zwitser uitlopen naar 6-4 en naar de zege in zijn honderdste enkelpartij op Wimbledon.

Na de uitschakeling van Andy Murray en Novak Djokovic eerder op woensdag is de Zwitser de hoogstgeplaatste speler in de halve finales en nu ook de grote favoriet voor de titel. ,, De mogelijkheid om uitgeschakeld te worden is er voor eenieder van ons”, reageerde Federer op het nieuws dat hij als enige van de ‘grote vier’ in de halve finales staat. ,,Ik hoop dat Novak en Andy goed kunnen herstellen. En ik ben overtuigd dat Rafa sterk terug zal komen.”

Federer was blij dat zijn lichaam hem al die jaren in staat heeft gesteld tot het spelen van toptennis. ,,Ik kan het niet geloven. Honderd partijen, dat is heel veel. Ik ben heel tevreden met hoe ik heb gespeeld, al kun je altijd nog ietsje beter spelen.” In de halve finale treft de Zwitser de Tsjech Tomas Berdych, die doorgaat na de opgave van Djokovic.