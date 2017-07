Froome gaat Aru niet uit het oog verliezen

Chris Froome gaat donderdag in de eerste, loodzware Pyreneeënrit zijn tegenstanders in de Tour de France nauwlettend in de gaten houden. Met name de Italiaan Fabio Aru, tweede in het klassement achter de Britse geletruidrager, zal weinig ruimte krijgen. ,,Ik zal aan hem plakken als lijm”, zei Froome woensdag na de elfde etappe in Pau.

De 214 kilometer lange etappe naar Peyragudes telt drie zware beklimmingen naast de korte steile helling naar de finish. ,,Het is een wrede rit. Ik denk dat degene die zichzelf op die slotklim, met stukken van 20 procent, opblaast nog heel veel tijd gaat verliezen. Het is een van de beslissende etappes van deze Tour.” Froome kondigde aan defensief te zullen rijden. ,,De eerste prioriteit is om sommige jongens die eerder tijd hebben verloren niet terug te zien keren in de top van het klassement.”