Fuglsang donderdag van start ondanks breukjes

De Deense wielrenner Jakub Fuglsang heeft woensdag kleine breukjes opgelopen bij zijn val in de elfde etappe, maar zal donderdag gewoon van start gaan in de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk. Dat maakt zijn ploeg Astana bekend na onderzoek in het ziekenhuis. Daar bleek dat de huidige nummer vijf uit het algemeen klassement kleine breukjes heeft opgelopen aan zijn polsgewricht en aan zijn spaakbeen bij de elleboog.

Fuglsang klaagde na afloop van de etappe over pijn aan zijn pols. ,,Dezelfde pols die hij eerder al een keer heeft gebroken”, vertelde zijn ploegleider Dimitri Fofonov aan FranceTelevisions. Fuglsang was betrokken bij een val in de bevoorradingszone.

Zijn ploeggenoot Dario Cataldo was ook een van de slachtoffers van die valpartij en moest de strijd staken. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat de Italiaan geen breuken in zijn pols had opgelopen.