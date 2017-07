Groenewegen: op waarde geklopt

Dylan Groenewegen was nooit eerder zo dicht bij een ritzege in de Tour als woensdag in Pau. Maar de Duitser Marcel Kittel bleek opnieuw de sterkste en hield de sprinter van LottoNL-Jumbo net achter zich. ,,Ik zat goed, in het wiel van Kittel, maar ik kwam er niet langs. Ik ben op waarde geklopt”, zei Groenewegen bij de NOS nadat hij als tweede was gefinisht.

,,Als ploeg hebben we vandaag heel sterk gereden, ik ben ver gekomen”, vertelde Groenewegen die op 350 meter voor de streep de sprint wilde inzetten vanuit het wiel van Kittel. ,,Helaas ging hij precies op hetzelfde moment aan en viel hij niet stil. Normaal gebeurt dat wel, maar hij is gewoon de beste. Ik heb in ieder geval vrij kunnen sprinten. Als iemand dan beter is, heb ik daar vrede mee. Je moet hopen op een foutje en nu tevreden zijn met het maximaal haalbare vandaag.”